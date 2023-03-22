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مجلس النواب الأردني يوافق على مقترح طرد السفير الإسرائيلي من عمان

الأربعاء 22 مارس 2023 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب الأردني يوافق على مقترح طرد السفير الإسرائيلي من عمان



وكالات / سما/

صوت مجلس النواب الأردني بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، على خلفية تصريحات وتصرفات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.

وطالبت لجنة فلسطين النيابية وعدد كبير من النواب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن بناء على مقترحات عديدة قدمت بهذا الشأن.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة النواب: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال لخريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

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