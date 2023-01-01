الكيلة تطالب بالتحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال بحق الطواقم الطبية

رام الله / سما /

ناشدت وزيرة الصحة مي الكيلة، الأربعاء، كافة المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية وحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي بضرورة التحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال العنصرية المتزايدة على مراكز العلاج والمرضى والكوادر العمل الصحي والإسعاف.



وطالبت الكيلة في بيان لها، من مجمع فلسطين الطبي برام الله اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلك الدبلوماسي الدولي لدى فلسطين بزيارة عاجلة إلى مجمع فلسطين الطبي للاطلاع على واقع اعتداءات الاحتلال فجر اليوم على المجمع الطبي.



وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، باعتداء صارخ على مجمع فلسطين الطبي، حيث أطلقت عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بشكل مكثف ومستمر لأكثر من ساعتين.



وأصيب جراء اعتداء الاحتلال عشرات المرضى (بينهم أطفال في الحاضنات) وكوادر عاملة في المجمع بالاختناق والهلع، بينهم العديد بالاختناق الشديد، كما أصيب عدد من المرضى بأزمة صدرية حادة.



وأضافت الوزيرة " الاحتلال يعتدي على مراكز وطواقم الإسعاف والعلاج التي تقدم الخدمة الإنسانية للمرضى، وهذا ما تحرِّمه كافة الأعراف والمواثيق الدولية الحقوقية، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم للجم ممارسات الاحتلال".



وأضاف البيان الصادر عن الوزارة "منذ بداية العام الجاري تم توثيق عشرات حالات الاعتداء المتعمد المباشر على مراكز العلاج في مختلف المحافظات واستهداف سيارات وطواقم الاسعاف ومنعهم من الوصول للجرحى وعلاجهم، وهو ما أدى إلى إصابة عشرات المرضى داخل مراكز العلاج وخلال نقلهم بين المدن ومراكز العلاج".