الشرطة تقبض على المطلوب الأول بجرائم السرقة في الخليل

الخليل / سما /

تمكن فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، من القبض على أحد المطلوبين لضلوعه بارتكاب أكثر من 40 جريمة سرقة في الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المطلوب كان فاراً من وجه العدالة منذ 5 سنوات، وسجل ضده أكثر من 40 جريمة سرقة في عدة مناطق بالمحافظة، من بينها سرقة منازل ومحال تجارية ومركبات.

وأضاف أنه وأثناء مرور دورية للمباحث العامة في منطقة التحرير بالمدينة لاحظت قيام هذا المطلوب بمحاولة سرقة إحدى المركبات المتوقفة بجانب الطريق، وسارعت الدورية لملاحقته والقبض عليه، علما بأنه صادرٌ بحقه 18 مذكرة قضائية بتهم السرقة والنصب والاحتيال.

وأكد العقيد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه، لحين إحالته لجهة الاختصاص، لمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.