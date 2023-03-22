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مصادر تكشف أين سيلعب أحمد البهداري الموسم القادم

الأربعاء 22 مارس 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف أين سيلعب أحمد البهداري الموسم القادم



غزة / سما /

كشف مصادر صحفية عن مصير اللاعب أحمد البهداري مدافع شباب الظاهرية، ونيته مواصلة مشواره مع الغزلان في الموسم القادم، وأن وصوله في غزة مجرد زسارة فقط.

وقالت المصادر إن البهداري لم يوقع على عقود مع أي فرق أخرى في الفترة الحالية ويعتزم العودة خلال الفترة القادمة للضفة.

ولم يتطرق البهداري خلال زيارة مقر خدمات رفح لفكرة العودة للعب مع الفريق خاصة وأن الفريق الرفحي وافق على رحيل اللاعب لمدة موسمين إلى الظاهرية بنظام الإعارة.

وأوضحت المصادر أن العقد المبرم بين خدمات رفح والظاهرية تم توثيقه في اتحاد كرة القدم بنظام الإعارة ولا يحق للظاهرية انهاء عقد اللاعب أو التصرف فيه دون الرجوع لناديه الأم.

وفي نفس السياق أكد الظاهرية أن اللاعب عاد إلى غزة لقضاء اجازة شهر رمضان المبارك في ظل انتهاء دوري المحترفين، وأن عقده مع الغزلان لا زال ساريا وينتهي مع نهاية الموسم القادم، وأن اللاعب لم يبدي أي نية للرحيل عن صفوف الفريق أو انهاء العقد المبرم بينهما.

#أحمد البهداري

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