بيت حانون يتعاقد مع ثامن صفقاته

غزة / سما /

واصل اتحاد بيت حانون حراكه الكبير والمبكر في الانتقالات الحالية تحضيراً لمنافسات الموسم القادم رغم إعلان الاتحاد اليوم إقامة بطولة كأس غزة للموسم الحالي مطلع شهر مايو القادم.

وأعلن بيت حانون عن إتمام التعاقد مع الصفقة الثامنة خلال الانتقالات بعد ضم لاعب المجمع الإسلامي يوسف شلدان الذي سبق له اللعب مع الحوانين قبل عدة مواسم.

وكشف بيت حانون في وقت سابق عن تعاقده مع 7 لاعبين وهم: محمود الحبيبي، محمد التتري، وسام سلامه، ميمنه الناجي، هيثم أبو عودة، وفادي عساف، ومحمود سلمي.

وأكد بيت حانون رحيل 11 لاعباً عن الفريق بشكل رسمي وهم: عماد السماعنة، محمود عطية، يوسف أبو زيد، محمد سلمان “مروكو”، محمد الدلو، أحمد الغزالي، عدي الغلبان، أحمد صباح، غسان أبو عودة، ناجي بكر، محمد فروانة.