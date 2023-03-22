صحيفة إسبانية تصدم جماهير الهلال بواقع صفقة ميسي

كشفت صحيفة إسبانية موثوقة، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في ميركاتو الصيف.

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية بإن ميسي يمر بلحظة حاسمة في مسيرته الرياضية، حيث يتعين عليه اختيار مساره القادم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.



وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ميسي لا يفكر حالياً في الانتقال إلى الدوري السعودي، وأنه الخيار المنطقي هو استمراره مع سان جيرمان لموسم آخر، حيث يستعد النادي الباريسي لتقديم عرض ثانٍ لتجديد عقد اللاعب الأرجنتيني.

واستقر ميسي على فكرة الاستمرار في أوروبا وبناءً على ذلك قرر عدم الاستماع للعروض القادمة من الشرق الأوسط وتحديداً من السعودية خاصةً بعد تلقيه عرضاً من الهلال براتب سنوي قدره 300 مليون يورو وعقد لمدة موسمين.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي لا يفكر في عرض الهلال بالوقت الحالي، وأنه والده قد أصدر بياناً بنفسه منذ أيام بخصوص العرض السعودي وقال أنها مجرد أخبار مزيفة.

وكانت تقارير سعودية قد أشارت إلى أن ميسي سيوقع لنادي الهلال لمدة 3 سنوات، وذلك عقب تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان بعد صافرات الاستهجان التي تعرض لها من جماهير ناديه في المباريات الأخيرة.

ويرتبط ميسي بعقدٍ ساري مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو القادم، فقد خاض 66 مباراة مع الفريق الفرنسي منذ انضمامه إليه في صيف عام 2021، وسجل 29 هدفاً وصنع 32 تمريرة حاسمة.