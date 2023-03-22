القضاء الإسباني يصدم نادي برشلونة بهذا القرار

وكالات / سما /

تلقى فريق برشلونة لكرة القدم اليوم الثلاثاء خبرا صادما من القضاء الإسباني، بشأن استئناف الفريق الكتالوني ضد قرار إلغاء تسجيل لاعبه غافي في الفريق الأول.

ورفضت محكمة برشلونة استئناف النادي الكتالوني بشأن إلغاء رابطة الدوري الإسباني تسجيل غافي كلاعب في الفريق الأول.

وسيعود غافي بذلك إلى الفريق الرديف، وسيكون بإمكانه اللعب مع الفريق الأول، ولكن برقمه السابق ثلاثين بدلا من رقم القميص الحالي.

ويتعين على برشلونة تخفيض كتلة الرواتب كي يتمكن من تسجيل غافي في الفريق الأول، بحسب رابطة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يستأنف برشلونة أمام محكمة برشلونة الإقليمية؛ بهدف التوصّل إلى حل لتسجيل اللاعب قبل انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم الجاري.

وكان فريق برشلونة قد وقع على عقد احترافي هو الأول في مسيرة غافي، يمتد حتى العام 2026.