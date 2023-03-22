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ريال مايوركا يثلج صدر فينيسيوس جونيور

الأربعاء 22 مارس 2023 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مايوركا يثلج صدر فينيسيوس جونيور



وكالات / سما /

أثلج نادي ريال مايوركا صدر فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بعدما أعلن عن فرض عقوبة على المشجع الذي وجه بعض الاهانات العنصرية ضد النجم البرازيلي في الفترة الماضية.

وكانت مباراة ريال مدريد ومايوركا، في ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري الإسباني، قد عرفت توجيه عبارات عنصرية وهتافات في المدرجات بحق فينيسيوس، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً.

وبعد المباراة بأيام قليلة، نجحت الشرطة في التعرف على هوية المشجع الذي وصف فينيسيوس بالقرد، وهو أحد مشجعي مايوركا، ويبلغ من العمر 20 عاماً، ولا يملك أي سجلات جنائية سابقة في قضايا من نفس النوع.

وأفاد مايوركا، في بيان رسمي اليوم، بأن المشجع المذكور أصبح ممنوعاً من دخول الملعب لمدة ثلاثة سنوات كاملة، مؤكداً في بيانه أنه سيستمر في العمل للقضاء على ظاهرة العنصرية في المستطيل الأخضر.

وشدد مايوركا في بيانه أنه مناهض لكل مظاهر وأشكال الكراهية ضد اللاعبين الأجانب في الدوري الإسباني.

وكانت المباراة المذكورة قد عرفت خسارة الريال في ميدان مايوركا بهدف نظيف، وكان الجمهور يطلق صافرات الاستهجان كلما يلمس فينيسيوس الكرة.

#ريال مايوركا #فينيسيوس جونيور #الدوري الاسباني

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