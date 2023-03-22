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إشبيلية يصدم مدربه بهذا القرار غير المتوقع

الأربعاء 22 مارس 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إشبيلية يصدم مدربه بهذا القرار غير المتوقع



وكالات / سما /

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن إقالة مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، وذلك بسبب سوء النتائج خلال الموسم، واقترابه من مراكز الهبوط في الدوري الإسباني.

ونشر حساب إشبيلية الرسمي عبر تويتر، أن نتائج الفريق وعدم ابتعاده عن مراكز الهبوط والصورة التي يقدمها الفريق في الآونة الأخيرة، جعلت الإدارة تتخذ القرار.

وتوجه نادي إشبيلية بالشكر للمدرب الأرجنتيني، وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وأوضحت صحيفة ماركة أن نادي إشبيلية يتفاوض مع  المدرب خوسيه لويس منيديلبار.

ولا يقود المدرب الباسكي أي فريق منذ العام الماضي، حينما تولى الإدارة الفنية لألافيس عدة مباريات في منتصف الموسم، حتى تمت إقالته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أحد المدربين الإسبان الذين لا يرتبطون بأي عقود في الوقت الراهن، ويعرفون جيدا البطولة المحلية وكيفية التعامل مع الوضع، في المراكز المتأخرة بالليغا.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، بعد مرور 26 جولة من الليغا.

#إشبيلية #الدوري الإسباني #سامباولي

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