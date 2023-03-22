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صراع بين ريال مدريد وليفربول على صفقة جديدة

الأربعاء 22 مارس 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراع بين ريال مدريد وليفربول على صفقة جديدة



وكالات / سما /

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع مع نظيره الإسباني، ريال مدريد، في صفقة جديدة، يريد كلاً منهما الوصول بها لطريق النور في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شبكة كادينا سير الإسبانية الإذاعية أفادت، مساء أمس الثلاثاء، بأن النادي الملكي يرغب في الحصول على توقيع جابرييل فيجا، جوهرة فريق سيلتا فيجو الإسباني، بمجرد نهاية الموسم، من أجل مستقبل الفريق الأول.

وأشارت الشبكة الإذاعية إلى أن هناك اهتمام في أرسنال ونيوكاسل يونايتد الانجليزيين بالحصول على توقيع اللاعب أيضاً، ما يزيد من حدة الصراع في الصفقة.

وأوضحت سير أن المقربون من اللاعب ينصحونه بالاتجاه للعب في الدوري الإنجليزي، ما يقوي من وضعية ليفربول وأرسنال ويضعف فرص الريال في الحصول على بطاقة اللاعب، الذي يرتبط مع سيلتا بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2026.

وشارك فيجا مع سيلتا فيجو في 25 مباراة بالليجا في الموسم الجاري، واشترك في 12 هدف لمصلحة فريقه بتسجيل 9 وصناعة 3.

#ريال مدريد #ليفربول

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