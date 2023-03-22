قتيل في بسمة طبعون بالداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب بدر أمين عوض (19 عاما)، صباح اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار، في قرية بسمة طبعون، بالداخل المحتل.

وبحسب الاشتباه، أطلق القاتل أكثر من 20 رصاصة على الضحية بالقرب من بيته، بعد يوم من انفجار عبوة ناسفة في حاوية للقمامة بالقرية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 08:04، عن مصاب في حادثة عنف بقرية بسمة طبعون. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب، وأجروا له عمليات إنعاش، انتهت بإقرار وفاة الشاب (19 عاما)".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، واستنفرت قوات معززة إلى المكان.

ووفقا للشرطة فإنها "شرعت بالتحقيق في ملابسات حادثة إطلاق نار في بسمة طبعون، ما أسفر عنه مقتل شاب من سكان المكان".

وأضافت أن "قوات كبيرة شرعت بالبحث عن منفذ إطلاق النار، إلى جانب التحقيق وجمع الأدلة".