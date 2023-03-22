رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت":

- عائلات الجنود الذين قتلوا في حروب إسرائيل: ابقوا الخلافات السياسية خارج المقابر

- العائلات طالبت بعدم حضور السياسيين الى المقابر

- وزيرة الاستيطان بعد الغاء قانون الانفصال: علينا الآن العودة الى "غوش قطيف" في غزة

- الإدارة الأميركية: الغاء القانون استفزازي ومقلق والاستيطان عقبة أمام السلام

- عشية رمضان: التخوف من اشتعال المنطقة من عدة جبهات والانظار تتجه الى الحدود اللبنانية واضراب الأسرى عن الطعام وتهديد نصر الله

- قادة الأجهزة يعدون خطة لمنع التصعيد في عدة جبهات

- ضابط كبير في الاحتياط: الجيش يتفكك

* "معاريف":

- الاحتجاج الاقتصادي: موظفون كبار في المالية يحذرون من أن خطة الحكومة لإضعاف القضاء ستؤدي الى خسارة 100 مليار شيقل سنويا

- الاحتجاجات لن تتوقف: لن نسمح بتمرير القوانين التي تحول إسرائيل الى دكتاتورية

- وقف التطوع في الجيش: جيش الشعب في دولة ديمقراطية

- وزير الاتصالات يعد خطة للسيطرة على الاعلام أيضا

- حملة للتخفيف من تصريحات سموتريش حول الشعب الفلسطيني وارض إسرائيل الكبرى ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي يقول ان إسرائيل تحترم حدود الأردن

- انجاز لليمين في إقرار قانون الغاء الانفصال والخارجية الأميركية تندد وتطالب بعدم السماح لليهود بالعودة الى المستوطنات شمال الضفة

* "هآرتس":

- الانقلاب على السلطة وتحذيرات من قبل خبراء الاقتصاد: ستؤدي الى خسارة سنوية تقدر بـ 100 مليار شيقل

- وزير المالية: الاقتصاد سيخرج من الأزمة أكثر متانة

- 57% فقط من جنود الاحتياط وصلوا الى قاعدة عسكرية للتدريب في حين كانت النسبة تصل إلى 90%

- تسبي برئيل: يجب اعتقال نتنياهو حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده كونه متهم خطير

- افتتاحية الصحيفة: يجب الدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين في القدس والتنكيل بهم هدفه محو الهوية الفلسطينية والتواجد الفلسطيني في القدس الشرقية