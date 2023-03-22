فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
- عائلات الجنود الذين قتلوا في حروب إسرائيل: ابقوا الخلافات السياسية خارج المقابر
- العائلات طالبت بعدم حضور السياسيين الى المقابر
- وزيرة الاستيطان بعد الغاء قانون الانفصال: علينا الآن العودة الى "غوش قطيف" في غزة
- الإدارة الأميركية: الغاء القانون استفزازي ومقلق والاستيطان عقبة أمام السلام
- عشية رمضان: التخوف من اشتعال المنطقة من عدة جبهات والانظار تتجه الى الحدود اللبنانية واضراب الأسرى عن الطعام وتهديد نصر الله
- قادة الأجهزة يعدون خطة لمنع التصعيد في عدة جبهات
- ضابط كبير في الاحتياط: الجيش يتفكك
* "معاريف":
- الاحتجاج الاقتصادي: موظفون كبار في المالية يحذرون من أن خطة الحكومة لإضعاف القضاء ستؤدي الى خسارة 100 مليار شيقل سنويا
- الاحتجاجات لن تتوقف: لن نسمح بتمرير القوانين التي تحول إسرائيل الى دكتاتورية
- وقف التطوع في الجيش: جيش الشعب في دولة ديمقراطية
- وزير الاتصالات يعد خطة للسيطرة على الاعلام أيضا
- حملة للتخفيف من تصريحات سموتريش حول الشعب الفلسطيني وارض إسرائيل الكبرى ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي يقول ان إسرائيل تحترم حدود الأردن
- انجاز لليمين في إقرار قانون الغاء الانفصال والخارجية الأميركية تندد وتطالب بعدم السماح لليهود بالعودة الى المستوطنات شمال الضفة
* "هآرتس":
- الانقلاب على السلطة وتحذيرات من قبل خبراء الاقتصاد: ستؤدي الى خسارة سنوية تقدر بـ 100 مليار شيقل
- وزير المالية: الاقتصاد سيخرج من الأزمة أكثر متانة
- 57% فقط من جنود الاحتياط وصلوا الى قاعدة عسكرية للتدريب في حين كانت النسبة تصل إلى 90%
- تسبي برئيل: يجب اعتقال نتنياهو حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده كونه متهم خطير
- افتتاحية الصحيفة: يجب الدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين في القدس والتنكيل بهم هدفه محو الهوية الفلسطينية والتواجد الفلسطيني في القدس الشرقية