التعليم: هناك جهود لحل أزمة إضراب المعلمين خلال يومين

رام الله / سما /

كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، عن آخر التطورات في قضية إضراب المعلمين بالضفة الغربية.

وقال صادق الخضور، في تصريح إذاعي: "إن هناك مؤشرات إيجابية لعودة انتظام العملية التعليمية، نتيجة عدة جهود قد تفضي إلى حل الأزمة اليوم أو غداً".

وأوضح عواد، أن هناك جهوداً حثيثة تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفصائل الوطنية، والمستوى السياسي، ونأمل أن تتكلل بالنجاح في إنهاء هذه الأزمة التي وصلت يومها الـ40.

وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد يوم الأحد المقبل، لمناقشة المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة الطلبة في جميع المحافظات.

وأضاف: "امتحانات الثانوية العامة مهمة جداً للقبول الجامعي، وهناك رزنامة ثابتة لا يمكن تجاوزها بما يخص العام الدراسي الجامعي، وقد يتم الضغط على الجامعات المحلية في حال تم تأجيل عقد الامتحانات، ولكن ما الذي يضمن الجامعات العربية والدولية؟".

وبدد عواد، المخاوف من التهديد الذي يطال عدم استمرار العام الدراسي، مؤكداً أن هناك ما زال متسعاً من الوقت الذي يضمن إنهاء العام الدراسي بالشكل المطلوب والمأمول.