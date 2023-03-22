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فتوح يحذر من الإجراءات التعسفية ضد الأسرى ويطالب بالتدخل لحمايتهم

الأربعاء 22 مارس 2023 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدان ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عمليات القمع والارهاب التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، واعتبرها انتهاكا لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية التي تحمي الأسرى وتكفل لهم حقوقهم.

وحذّر فتوح من هذه الاجراءات التعسفية العنصرية وقال: إن قضية الأسرى خط احمر، وعدم تراجع حكومة اليمين الاسرائيلية وادارة السجون عن اجراءاتها بحقهم، سيؤدي إلى اشعال الأراضي الفلسطينية.  

وطالب المؤسسات الدولية لحقوق الانسان والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لحماية الأسرى، كما طالب جماهير شعبنا بالاعتصام في جميع الميادين وامام الصليب الاحمر لدعم واسناد الأسرى حتى يتم حمايتهم وعدم تركهم وحدهم في مواجهة آلة القمع الفاشية المجرمة.

#روحي فتوح #الأسرى

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