رام الله / سما /

تصدّر إقرار الكنيست الإسرائيلية، السماح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت شمال الضفة عام 2005 عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ركزت الصحف على الإدانات العربية والدولية لهذا القرار، والتحذيرات من تبعاته.

وفيما يلي أبرز عناوين هذا الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة: إقرار "الكنيست" قانون العودة إلى 4 مستوطنات في الضفة مخالف لقرارات الشرعية الدولية

- الرئيس يستقبل رجل الأعمال الأردني زياد المناصير

- حكومة التطرف الإسرائيلية تغضب العالم

- واشنطن تصف تصريحات سموتريتش بـ"المهينة" و"الخطيرة" وتؤكد: الفلسطينيون يملكون تاريخا وثقافة ثريين

- الاتحاد الأوروبي: المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام

- لجنة الطوارئ تسلم إدارة سجون الاحتلال قرارا بالإضراب.. ومسيرات إسنادية في الضفة

- مشروع قانون في الكنيست يحظر الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل.. وتحذير من غضب الإنجليين

- المفتي: غداً أول أيام شهر رمضان الكريم

- إصابة مواطن واعتقاله في قلقيلية والاحتلال يستولي على أراضٍ في رنتيس وصفا ودير بلوط

- "الجامعة العربية" تؤكد تقريراً أممياً: حائط البراق حق للمسلمين وحدهم وملك لهم

* "الأيام":

- الكنيست يقرر السماح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات أخليت شمال الضفة

- أبو ردينة: المصادقة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية

- واشنطن تبدي "قلقها البالغ"

- الاتحاد الأوروبي: قرار "الكنيست" خطوة إلى الوراء

- وقفات ليلية في محافظات عدة دعماً وإسناداً للأسرى

- إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار لغم قديم قرب حدود لبنان

- قادة الحركة الأسيرة يوقعون ميثاق عهد قبيل الشروع بالإضراب عن الطعام غداً

- واشنطن: تصريحات سموتريتش "مهينة" و"خطيرة"

- مصادرات في صفّا ورنتيس ودير بلوط وإعطاب مركبات في الشيخ جراح وبرقة

- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بيت أمر بزعم استهداف مستوطنة بإطلاق نار

- تزايد التحذيرات من تفكك الجيش الإسرائيلي نتيجة خطة نتنياهو للقضاء

* "القدس":

- الكنيست يصادق على إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة

- الرئيس: مخالف للشرعية الدولية

- الاتحاد الأوروبي: خطوة إلى الوراء والمستوطنات غير قانونية

- واشنطن تأسف وتعبر عن قلقها

- إخطارات تستهدف 8 منازل ومنشآت في دير بلوط ومصادرة عشرات الدونمات في رام الله وسلفيت

- قادة من الحركة الأسيرة يشرعون بالإضراب عن الطعام

- إصابة جنديين بانفجار إسرائيلي قديم بآلية عسكرية

- المفتي: غدا الخميس الأول من رمضان المبارك

- منظمات "الهيكل" المتطرفة تدعو لاقتحام مركزي للأقصى غداً