وسط اشتباكات مسلحة: الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد خروشة بنابلس

رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس من عدة محاور، فيما اندلعت اشتبكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي أخذت قياسات منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي نابلس، ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين مجموعة من المسلحين.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة الشهر الماضي، وقامت بأخذ قياسات المنزل تمهيدا لهدمه، واعتقلت نجله قسام، كما اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة نابلس.

ونفذ الشهيد خروشة عملية إطلاق نار في بلدة حوارة في 26 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنين، واستشهد باشتباك مسلح في مخيم جنين في السابع من آذار/مارس الحالي.