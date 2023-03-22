عدوان إسرائيلي جديد يستهدف مطاري حلب والنيرب

القدس المحتلة / سما /

تعرض مطارا حلب الدولي والنيرب في حلب شمالي سورية فجر اليوم الأربعاء، لقصف صاروخي إسرائيلي، ما أسفر عن وقوع أضرار المادية فقط، بحسب ما قالت وزارة دفاع النظام السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب من قوات النظام السوري أن 5 صواريخ إسرائيلية استهدفت المطارين.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي ألحقت أضرارا به.

كما أشار التلفزيون السوري الرسمي إلى سماع دوي انفجارات في مدينة حلب ومحيطها.

وكانت وسائل إعلامية سورية معارضة، قد قالت في وقت سابق إن القصف استهدف أيضا محيط مطار النيرب العسكري، وهما في الأصل مطار واحد يقع على بعد قرابة 10 كيلومترات شرق حلب.

وبحسب ما قالت فإن القصف الذي طاول مطار حلب أدى إلى وقوع عدة انفجارات سمع دويها في أنحاء المدينة.

وهذه هي المرة هي الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل المطار في شهر آذار/مارس، الحالي، وقبل أسبوعين، استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مطار حلب الدولي، وأدت إلى خروجه عن الخدمة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية حينها إن قصفا إسرائيليا استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام ومجموعات مدعومة إيرانيا في حلب ومحيطها.

وامتدت هذه الغارات منذ العام الماضي إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدت إلى توقف تشغيلهما في بعض الأحيان.

ومنذ منتصف آذار/مارس 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات على سورية، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.