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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 22 مارس 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وطالت تلك الحملة ما لا يقل عن 24 مواطنًا من قرى وبلدات ومخيمات ومدن مختلفة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، هم عبود الشامي، وعزالدين عبد الحق، وعمر عبد الحق، من سكان حي المخفية، والذي شهد اشتباكات مسلحة عنيفة مع تلك القوات.

وفي جنين، اعتقل أحمد أبو بكر، ينال أبو شملة، أسامة قبها، سيف الكيلاني، وجميعهم من يعبد.

وفي الخليل، اعتقل أسامة محمود صبارنة، ومحمد إبراهيم صبانة، ومحمد خليل العلامي، ومحمد بعران، وجميعهم من بلدة بيت أمر، فيما اعتقل عبدالله القصاص من مخيم الفوار، والمحرر أنس شديد من دورا.

وفي بيت لحم، اعتقل موسى الشيخ، ومازن زواهرة.

وفي أريحا، اعتقل محمد أبو ناموس، ليث أبو داهوك، يوسف الخطيب، وجميعهم من مخيم عقبة جبر.

واعتقل محمد مبارك، ومحمد عاهد من خربة أبو فلاح شرق رام الله، ومحمد مرعي من قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

بينما اعتقل من القدس، مالك العجلوني، قصي إبراهيم، أيهم الشاعر.

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