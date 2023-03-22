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ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

الأربعاء 22 مارس 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائما جزئيا الى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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