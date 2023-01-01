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واشنطن تصف تصريحات سموتريتش بالـ"مهينة" و"الخطيرة"

الثلاثاء 21 مارس 2023 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تصف تصريحات سموتريتش بالـ"مهينة" و"الخطيرة"



واشنطن/سما/

وصفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أنكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب بأنها "مهينة" و"خطيرة".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين قائلا: "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضا مهينة وخطيرة".

وتابع: "يملك الفلسطينيون تاريخا وثقافة ثريين والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".

كما ندد باتيل بالخريطة التي كانت على المنصة حيث تحدث سموتريتش ووصفها بأنها "غير دقيقة".

وأعلن سموتريتش في بث مباشر خلال زيارة خاصة لباريس يوم الأحد الماضي أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وتم تداول المقطع المصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدلى سموتريتش بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وعما إذا كانت ستؤثر هذه التصريحات على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل، أشار باتيل إلى أن سموتريتش "ليس العضو الوحيد في الحكومة الإسرائيلية".

#واشنطن #بتسلئيل سموتريتش

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