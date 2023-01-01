أهالي طوباس يشاركون في وقفة دعم وإسناد للأسرى

طوباس/سما/

شارك أهالي ومؤسسات محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، الذين يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام.

وجرت الوقفة التي دعا لها نادي الأسير ولجنة التنسيق الفصائلي وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمام مسجد بلال بن رباح في بلدة عقابا.

وأكد نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد أن هذه الوقفة تأتي لنصرة أسرانا، الذين قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، في الوقت الذي تتصاعد فيه انتهاكات الاحتلال بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وأضاف: "نحن نجتمع اليوم لنؤكد التفافنا حول أسرانا، ولنطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه قضية الأسرى، كما ندعو المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر، لوضع حد لهذه المعاناة".

وفي كلمة لجنة التنسيق الفصائلي، أكد بسام مسلماني أن الأسرى يقفون من خلال معركتهم التي يخوضونها اليوم، في مقدمة المواجهة مع الاحتلال للدفاع عن حقوقهم، وهم يخوضون معركة الحرية والخلاص، مضيفا أن أبناء الشعب الفلسطيني كافة يقفون خلف أسراهم وسيستمرون بنصرتهم.

من جهته، قال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن رسالة المشاركين في وقفات دعم الأسرى هي أن الأسرى لن يتركوا وحدهم، مناشدا أحرار العالم التدخل الفوري وإنقاذ حياة الأسرى ووضع حد لمعاناتهم، خاصة الأسرى المرضى