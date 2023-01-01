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وقفة مساندة للأسرى في قلقيلية

الثلاثاء 21 مارس 2023 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة مساندة للأسرى في قلقيلية



قلقيلة/سما/

 نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام ميدان الشهيد أبو علي إياد وسط مدينة قلقيلية.

وقال نائب محافظ قلقيلية حسام ابو حمدة ان هذه المرحلة هي الأصعب في تاريخ الحركة الاسيرة، فالحكومة الإسرائيلية تسعى لتطويع الاسرى وكسر روحهم ومقاومتهم، لكن هذا لن يحدث طالما أن الشعب الفلسطيني ملتف حول أسراه في مواجهة المحتل، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه حقوق الاسرى في سجون الاحتلال.

بدوره، قال مدير نادي الاسير بقلقيلية لافي نصورة ان ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال من اصدار تشريعات إجرامية بحق الاسرى، هو تصعيد خطير يجب وقفه فورا، مطالبا بإسناد الاسرى في خطواتهم التصعيدية، والتي ستتكلل بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، لتحقيق مطالبهم المشروعة التي كفلتها المواثيق الدولية.

وتأتي هذه الوقفة تلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة لتنظيم فعاليات مساندة للاسرى، مع اقتراب ساعة الصفر من معركة الإضراب عن الطعام، وتنديدا بإجراءات الاحتلال.

#قلقيلية

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