أريحا: وقفة تطالب باسترداد جثامين شهداء مخيم عقبة جبر وبالإفراج عن الأسرى

أريحا/سما/

طالب مشاركون في وقفة دعم وإسناد للأسرى، مساء اليوم الثلاثاء، أقيمت على دوار مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، باسترداد جثامين شهداء المخيم وبالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الوقفة بدعوة من مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية في محافظة أريحا والأغوار، وتلبية لنداء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات إسنادية للأسرى، مرفقة بصور أسرى محافظة أريحا والأغوار، وصور الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وعبر المشاركون في الوقفة عن وقوفهم إلى جانب عائلات شهداء مخيم عقبة جبر وعائلات الأسرى، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه قضية الأسرى.

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