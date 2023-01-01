البحرين تدين تصريحات سموتريتش المنكرة لوجود الشعب الفلسطيني

المنامة/سما/

أدانت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدودا من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، "رفض البحرين لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض الجهود والسلام الدولي".

كما أكدت الوزارة "موقف مملكة البحرين الثابت بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".