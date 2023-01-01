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بيت لحم: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الثلاثاء 21 مارس 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال



بيت لحم/سما/

 شارك عشرات المواطنين وأهالي أسرى، وسط مدينة بيت لحم، مساء اليوم  الثلاثاء، في وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين والقوى الوطنية في المحافظة، في منطقة باب الزقاق، ورفعوا صورا لأسرى ويافطات كتب عليها عبارات منددة بإجراءات الاحتلال.

وقال مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري إن هذه الوقفة تأتي تلبية لدعوة الحركة الأسيرة التي أعلنت عن قرب الخوض في إضراب الحرية والكرامة، تنديدا بإجراءات الاحتلال.

وأضاف الزغاري: "علينا كأبناء الشعب الفلسطيني أن نكون في الموعد وإلى جانب أسرانا، من خلال مشاركة شعبية واسعة لإسنادهم في الأراضي الفلسطينية كافة، مؤكدا "أن أسرانا ليسوا وحدهم، وبوحدة الجميع سينتصرون على السجان ويحققون مطالبهم".

#بيت لحم #الاسرى

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