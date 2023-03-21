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"التعاون الخليجي" يدين التصريحات المسيئة والعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال

الثلاثاء 21 مارس 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الخليجي" يدين التصريحات المسيئة والعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال



الرياض/سما/

 أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، "التصريحات المسيئة والعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق".

وشدد البديوي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن مواقف دول المجلس ثابتة تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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#مجلس التعاون الخليجي

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