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وقفة وسط رام الله إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال

الثلاثاء 21 مارس 2023 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة وسط رام الله إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة وسط مدينة رام الله، إسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية.

وتخللت الوقفة مسيرة جابت شوارع المدينة، ردد المشاركون فيها هتافات مساندة للأسرى في خطواتهم النضالية، بحضور ومشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وممثلين عن مؤسسات الأسرى، والفعاليات الوطنية والمجتمعية في المحافظة.

من جانبه، قال الأسير المحرر فؤاد الشوبكي خلال مشاركته في الوقفة، إن هذه الفعالية تأتي في إطار مساندة الأسرى ودعما لهم في كافة مطالبهم، ومساعدتهم في تحقيق النصر على الاحتلال الظالم.

#رام الله #الاسرى

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