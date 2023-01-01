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"الثقافة" تدين اقتحام الاحتلال لمسرح الأحلام في الخليل وتدمير محتوياته

الثلاثاء 21 مارس 2023 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الثقافة" تدين اقتحام الاحتلال لمسرح الأحلام في الخليل وتدمير محتوياته



رام الله/سما/

أدانت وزارة الثقافة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر "جمعية مسرح أحلام الشباب والطفولة" في مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، وتكسير أبوابها والعبث في محتوياتها، وتدمير أدوات المسرح.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا "الاستهداف هو جزء من الحرب الشاملة، التي تشنها عصابات الاحتلال على شعبنا ومؤسساته ضمن حملة ممنهجة، يستكمل فيها الاحتلال حربه على الأرض والإنسان بهدف المس بالحركة الثقافية والفكرية والفنية والعاملين فيها، لثنيهم عن أداء مهامهم الوطنية في خدمة الوطن والمواطن، وتدمير البنية الثقافية في فلسطين".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق اليوم، المسرح، وحطمت أبوابه وأجهزة التحكم بالصوت، والسماعات، والأثاث، ومزقت اليافطات الموجودة فيه.

#وزارة الثقافة

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