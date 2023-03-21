الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء القانون الذي أقرته "الكنيست" بشأن المستوطنات

روكسل/سما/

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى إلغاء القانون الذي أقرته "الكنيست" اليوم الثلاثاء، والقاضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، مبينا أنه "خطوة واضحة إلى الوراء".

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان له، "باتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع المتوتر للغاية"، مؤكدا أن "قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار".

وقال إن "إسرائيل أعادت تأكيد التزامها بالجهود المبذولة للحد من التوتر مؤخرًا، من خلال بياني العقبة وشرم الشيخ".

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.