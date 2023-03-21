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أهالي البلدة القديمة بالقدس يرفضون قرار الاحتلال منعهم من دخول "باب الأسباط" بمركباتهم

الثلاثاء 21 مارس 2023 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي البلدة القديمة بالقدس يرفضون قرار الاحتلال منعهم من دخول "باب الأسباط" بمركباتهم



القدس المحتلة/سما/

 أكد أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، رفضهم لقرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي، المتمثل بعدم اعطائهم تصاريح دخول لمركباتهم من خلال باب الأسباط.

واعتبرت لجنة تجار القدس، خلال وقفة نظمها الأهالي ضد القرار، عملية المنع دربا من دروب ضرب الحركة التجارية بالمدينة المقدسة، ومنعا لوصول القوة الشرائية لها، حيث إن جميع بضائع المحلات التجارية ومشتريات المتسوقين تنقل بواسطة المركبات و"التركتورات"، إضافة إلى الحد من وصول المرضى وكبار السن من الزوار والأجانب المستخدمين لوسيلة "التوكتوك" إلى البلدة القديمة.

#القدس

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