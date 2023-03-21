"الخارجية" تدين بشدة استخدام الفاشي سموتريتش لخارطة تضم حدود الأردن الشقيق

رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام الوزير الإسرائيلي الفاشي والمتطرف العنصري سموتريتش على استخدام خارطة تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أثناء إدلائه بتصريحات ومواقف مسمومة في باريس، واعتبرتها اعتداء وتحريضا صارخا ضد المملكة وحدودها الوطنية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات بين الدول، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، رفضها الشديد لهذه التصرفات الحمقاء، واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من المشاريع الاستعمارية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وطالبت بضغط أميركي ودولي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للجم تصرفات سموتريتش وأمثاله من الفاشيين.