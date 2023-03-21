الرئيس يتلقى اتصال تهنئة من المفتي

رام الله/سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب المفتي عن أمنياته للرئيس بدوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله عز وجل هذا الشهر المبارك وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية والاستقلال.

من جهته، شكر سيادة الرئيس، المفتي على تهنئته، سائلا الله عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.