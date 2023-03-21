شعبان يؤكد دعم التجمعات السكانية في مسافر يطا لتعزيز صمودها

الخليل/سما/

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، خلال زيارته لمسافر يطا جنوب الخليل، اليوم الثلاثاء، دعم التجمعات السكانية بالمسافر، لتعزيز صمود المواطنين.

وشدد شعبان على دعم هذه التجمعات والعمل على توفير احتياجاتها، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تعمل ضمن سياسة تكاملية مع المؤسسات كافة، لتوفير مقومات الصمود ودعم المواطنين.

من جانبه، قال مسؤول ملف الجدار والاستيطان في حركة "فتح" إقليم يطا، راتب جبور، إن زيارة اليوم للمسافر تأتي في سياق متابعة الإقليم لعمليات الاستيطان المتواصلة في المسافر، لوضع خطط لمواجهتها، ووقف سياسة الاحتلال الاستيطانية.

وتفقد شعبان والوفد المرافق قرية الجوايا شرق يطا، التي تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال والمستوطنين في العين البيضا، والمرتبة، واجتمع مع الأهالي واستمع لمطالبهم.

وفي خربة الزويدين، تم الاطلاع على ما يقوم به المستوطن الذي وضع كرافانات في أراضي المواطنين، ومنعهم من الوصول إليها، كذلك زار الوفد منطقه الكعابنة، وأم قصة، والتقى مع الأهالي والمزارعين واستمع لمطالبهم.