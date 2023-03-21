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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

الثلاثاء 21 مارس 2023 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين



جنين/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية من جهة معسكر سالم المقام فوق أراضيها، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز بكثافة صوب منازل المواطنين وداخل عيادة طبية كان بداخلها مراجعون، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين والمرضى بالاختناق .

يشار إلى أن قرية رمانة تتعرض بشكل شبه يومي إلى اقتحامات متواصلة، يتخللها نصب الحواجز ومواجهات.

#جنين #اصابات

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