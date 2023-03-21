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فتوح يدين مصادقة "الكنيست" على قانون يسمح بالعودة لـ4 مستوطنات بالضفة

الثلاثاء 21 مارس 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين مصادقة "الكنيست" على قانون يسمح بالعودة لـ4 مستوطنات بالضفة



رام الله/سما/

- أدان ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدا أن ذلك يشكل انتهاكا لجميع القرارات الدولية التي تعتبر جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وغير قانونية.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أن هذه القرارات العنصرية والمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من "الكنيست" تعتبر بنودا وشواهد على ملفهم الأسود الغني بالجرائم وسن القوانين العنصرية التي في مضمونها تنفي وجود شعب صاحب أرض أصيل وتاريخي وهو الشعب الفلسطيني.

وقال إن هذا القانون يدل على أن تصريحات سموتريتش ليست فردية بل تعكس توجه الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، لأنه ينفذ على أرض الواقع ما صرح به الفاشي سموترينش بأنه لا يوجد شعب فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بلجم جنون الإرهاب والفاشية الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة المتطرفة.

#روحي فتوح

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