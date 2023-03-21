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سلطنة عُمان تدين تصريحات سموتريتش

الثلاثاء 21 مارس 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطنة عُمان تدين تصريحات سموتريتش



مسقط/سما/

 أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانة سلطنة عُمان واستنكارها للتصريحات العنصرية المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، واستخدامه لخريطة مضللة تتنافى مع الحقائق والقانون الدولي.

وعبّرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن رفض سلطنة عُمان التام لمثل هذه التصريحات والأعمال الاستفزازية غير المسؤولة، التي تمثل انتهاكا صريحا لكافة القوانين والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بردع هذه الممارسات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وأكدت دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل "بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

#سلطنة عمان

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