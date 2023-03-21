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الاحتلال يستولي على 49 دونما من أراضي رام الله وسلفيت

الثلاثاء 21 مارس 2023 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على 49 دونما من أراضي رام الله وسلفيت



رام الله/سما/

أصدرت  سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرارا بالاستيلاء على أراضٍ في قرية رنتيس وبلدة دير بلوط بمحافظتي رام الله والبيرة، وسلفيت.

وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أرضٍ بمساحة 49 دونما من أراضي قرية رنتيس في رام الله ودير بلوط بسلفيت، "لأغراض عسكرية" بحسب القرار.

وأشار إلى أن القرار تضمن تجديد وضع اليد على 27.6 دونما، بالإضافة إلى وضع اليد على 21.39 دونما جديدا حتى عام 2027، منوها إلى أن تلك القرارات قابلة للتجديد.

#سلفيت

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