"مقاومة الجدار" في بيت لحم تعلن عن فعاليات دعم وإسناد لمدرسة "تحدي 5"

بيت لحم/سما/

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، عن فعاليات دعم وإسناد لمدرسة "تحدي 5" الأساسية المختلطة، الواقعة في منطقة "جب الذيب" ببيت تعمر شرق بيت لحم، والمهددة بالهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية، لــ"وفا"، إن هذه الفعاليات جاءت من أجل حث المجتمع الدولي على التحرك للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرار هدم المدرسة، مبينا أن اعتصامات ليلية ستنفذ داخل المدرسة ومحيطها لمنع هدمها.

وأشار إلى أن فعالية مساندة نظمت أمس للمدرسة بحضور الطلبة وأهاليهم، وحشد من المواطنين، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، مؤكدا أهمية توسيع المشاركة في الفعاليات الداعمة للمدرسة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت في السابع عشر من الشهر الجاري الاستئناف المتعلق بتجميد قرار هدم مدرسة "تحدي 5" الأساسية المختلطة.

والمدرسة تضم الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي، ويدرس فيها 66 طالبا وطالبة، وقد تعرضت للهدم عام 2017، قبل أن يتم إعادة بنائها، وهي قائمة على أرض تبرع بها مواطنون.

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