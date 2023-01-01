السعدي وأبو عكر يتصدران معركة "بركان الحرية أو الشهادة"

القدس المحتلة/سما/

أكدت مهجة القدس، أن القياديان في حركة الجهاد الإسلامي الأسيران بسام السعدي وبسام أبو عكر يتصدران قائمة الأسرى للدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

ويعيش الأسرى في سجون الاحتلال ساعات حاسمة قبل يومين من بدء معركة الإضراب عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة".

وتواصل مصلحة إدارة السّجون حتى اللحظة رفض التراجع عن إجراءاتها التي أعلنت عنها بتوصية من (بن غفير).

وتواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" العصيان ضد إدارة السجون، حيث صعد الأسرى في ، خطواتهم النضالية لليوم الـ 35 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.