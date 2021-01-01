هبة الكرامة: السجن 12 شهرا لشاب من عكا

عكا/سما/

فرضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 12 شهرا على الشاب صلاح قمبز (19 عاما) من مدينة عكا، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وجاء قرار الحكم على الشاب قمبز المعتقل منذ شهر تموز/ يوليو 2022، بعدما نسبت إليه عدة تهم من بينها إلقاء حجارة على عناصر الشرطة خلال أحداث هبة الكرامة.



وقال المحامي الموكل بالدفاع عن قمبز، محمد حاج، إن "قرار المحكمة اليوم جاء بعد اتهام موكلي بإلقاء حجارة وتحطيم كاميرا بالإضافة إلى عدة تهم أخرى في البلدة القديمة بعكا خلال أحداث هبة الكرامة".

وأضاف أن "موكلي اعتقل منذ تموز/ يوليو 2022 وهو لا يزال رهن الاعتقال منذ ذلك الحين، علمًا أن النيابة العامة طلبت من المحكمة فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 18 و30 شهرا".

وتابع أنه "بدورنا طلبنا من المحكمة أن يكون الحكم أقل من ذلك والاكتفاء بمدة 9 شهور التي قضاها منذ اعتقاله، لكن في النهاية المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 شهرا".

وختم حاج بالقول إنه "سيتم إطلاق سراح موكلي خلال الأسابيع القادمة نظرًا لما يسمى بالتخفيض الإداري للحكم، وبالنسبة لنا الحكم كان مرضيا نسبة لما شهدناه من أحكام سابقة بحق معتقلي هبة الكرامة".

وفي السياق، بلغ عدد الشباب العرب الذين اعتقلتهم الشرطة من عكا في السجون الإسرائيلية 32 معتقلا؛ وهم: صلاح قمبز، إبراهيم جمالي، رازي عودة، نديم أنطقلي، خليل خاسكية، قصي عباس، قاسم مجدوب، جواد سطيلي، محمد عثمان، مصطفى مصري، أحمد عكاوي، فؤاد عسكري، هيثم علي، زكريا ماضي، أحمد ماضي، حبيب أبو حبيب، محمد حلواني، فؤاد ماضي، محمد أسود، ساهر حتحوت، محمد حجوج، أحمد شموخ، بلال حلواني وكامل طوالبة. وتابع عدد من الشباب من عكا ملفات المحاكمة، من الحبس المنزلي، بينهم خالد سليمان، كريم حسين، أدهم بشير، حسن عيد، باسل طنطوري، معتز علي، خالد أنصاري، فايز سالم وأحمد سعدي.

عرب48

ومما يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.