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ضبط أطنان من مواد التجميل منتهية الصلاحية في نابلس

الثلاثاء 21 مارس 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط أطنان من مواد التجميل منتهية الصلاحية في نابلس



نابلس/سما/

 ضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، أطنانا من مواد التجميل "الكوزمتكس" غير القانونية، مخبأة داخل أحد المستودعات في مدينة نابلس.

وأوضح، في بيان، أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني للمراقبة الحثيثة وجمع المعلومات حول القضية، حيث تم ضبط كميات كبيرة تقدر بالأطنان من مواد التجميل (كوزمتكس) حيث أن التواريخ عليها تشير إلى أنها منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن جهات الاختصاص أقرت التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية، لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا.

وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو غير قانونية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

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