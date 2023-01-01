"الرئاسة"تعقب على مصادقة "الكنيست" قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة

رام الله/سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".

وقال أبو ردينة، ردا على المصادقة على هذا القانون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.