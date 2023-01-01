  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الرئاسة"تعقب على مصادقة "الكنيست" قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة

الثلاثاء 21 مارس 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرئاسة"تعقب على مصادقة "الكنيست" قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة



رام الله/سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية".

وقال أبو ردينة، ردا على المصادقة على هذا القانون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.

#الرئاسة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شعار "الأرغون".. تعرف على قصة خريطة سموتريتش التي أغضبت الأردن وفلسطين

الكنيست يصادق على "قانون درعي 2".. لابيد: يوم سعيد للمجرمين

الاحتلال يعلن عن سلسلة من "الخطوات المدنية" تجاه الفلسطينيين

أول رد إسرائيلي على تصريحات سموتريتش

جيش الاحتلال: هكذا اجتاز منفذ عملية مجدو الحدود

اعتقال المطارد أحمد أبو لاوي في كمين شرقي نابلس

هنغبي يهاتف الصفدي بعد عاصفة سموتريتش وهذا ما قاله ..

الأخبار الرئيسية

GettyImages-1244243388

"لوموند" الفرنسية: سموتريتش يواصل أفعاله المعادية للفلسطينيين وهذه المرة من باريس

20230321125617

"إنذار إستراتيجي": الضرر الأخطر حاصل بالجيش الإسرائيلي

6419aa7f4236045f562f0159

إصابة 3 جنود إسرائيليين في انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع لبنان (فيديو)

الإدارة الأمريكية توجه ضربة جديدة لنتنياهو وتقفل أبواب البيت الأبيض في وجهه..

بيانات رسمية .. الهدوء بغزة يفضي لتحسن قطاعات اقتصادية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية