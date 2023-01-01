إحياء اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية في جنين

جنين/سما/

أحيا مكتب وزارة الثقافة ، والمجلس الاستشاري الثقافي في محافظة جنين، بالتعاون مع المركز الكوري الشبابي، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم الثقافة الوطنية بعنوان: "الهوية الوطنية الفلسطينية: مقاومة وصمود"، وافتتاح معرض الفن التشكيلي "جنين صمود وثقافة".

وثمن منصور السعدي في كلمة محافظ جنين على القائمين على هذه الفعالية الثقافية الوطنية، والتي تؤكد أن هذا الشعب سيبقى متمسكا بهويته وبعلمه ونشيده، من خلال تمسكه بخيار المقاومة والثقافة، داعيا إلى تجسيد وحدة أبناء شعبنا على الأرض، لكي يتمكن شعبنا من التصدي لحكومة التطرف الصهيونية والإرهاب.

وأشارت حنين زرعيني في كلمة الثقافة والمجلس الاستشاري والمركز الكوري وبلدية جنين، إلى أن فلسطين تعيش خطرا حقيقيا يستهدف الإنسان والمكان والهوية الثقافية التي هي امتداد للهوية الوطنية، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود لحمايتها من مؤامرة الاحتلال الذي يسعى إلى طمسها وتغيير ملامحها، ومؤكدة على أن أولويات عمل وزارة الثقافة هو تقديم كافة أنواع الدعم للمثقفين والكتاب والأدباء والفنانين، والذي يؤكد ذلك على تمسك شعبنا بهويته الوطنية ومن أجل التصدي لسياسة الاحتلال الذي يهدف إلى تزوير وسرقة تاريخنا وتراثنا.

وتخلل اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية محاضرة ثقافية بعنوان "الثقافة الوطنية" قدمها المحاضر في الجامعة العربية الأميركية أيمن يوسف، وكلمة لمسرح الحرية بعنوان "دور الفن في المقاومة" قدمها مصطفى شتا، وقراءة شعرية للشعراء محمد الأخرس، ومحمد أبو عون، والشاعرة سماح خليفة، والشاعرة حمدة مساعيد "شعر نبطي"، والطفل آدم شعبان، وحكاية شعبية من التراث/ الحكواتي قدمه عمر قواصنة، وعرافة زجلية للزجل الشعبي، وقصائد للفنانين الشاعرين محمد أبو الناجي، وعاهد شعبان، وتقديم فقرات غنائية وطنية لطلاب جمعية الكمنجاتي الموسيقية.

وعلى هامش الفعالية، افتتح منصور السعدي ممثلا عن محافظ جنين والزرعيني، ومدير المركز الكوري كفاح أبو سرور، معرض لوحات فنية وطنية تحاكي الواقع الفلسطيني والجنيني لمجموعة من الفنانين التشكيليين.