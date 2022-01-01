قلقيلية: "مدرسة بنات جينصافوط" تفوز بمسابقة المعرفة الوطنية في عامها السادس

قلقيلية/سما/

حصلت مدرسة بنات جينصافوط الثانوية للبنات بمحافظة قلقيلية، على المركز الأول في مسابقة المعرفة الوطنية في عامها السادس 2022-2023، وذلك في الحلقة النهائية التي جرت اليوم الثلاثاء، في المسرح البلدي بمدينة رام الله.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، ومدير عام مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، ومدير دائرة النشاط الثقافي في "التربية" حامد أبو مخو، ومدير متحف ياسر عرفات محمد حلايقة، وممثلون من المؤسسة والوزارة وأهالي الطلبة المشاركين.

وتنافست ثلاث مدارس في المرحلة الأخيرة من المسابقة، التي نظمتها مؤسسة ياسر عرفات، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، حيث حصلت مدرسة الصحابة الأساسية للبنات في منطقة شمال محافظة الخليل على المركز الثاني، فيما حصلت مدرسة الحسين بن علي الثانوية للبنين في محافظة الخليل على المركز الثالث.

وقال مدير عام مؤسسة ياسر عرفات، أحمد صبح، إن المؤسسة تعتز بهذه المسابقة التي هي درة برامج المؤسسة التي يعول عليها لتعزيز المعرفة الوطنية بين طلاب هذا الجيل الذي سيحمل الراية، وبالاستمرار في نضال شعبنا حتى يحقق كافة أهدافه الوطنية".

وأكد على أهمية هذه المسابقة واستمرارها لما تمثله من تعزيز للثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية، وحفظ لموروث الحركة الوطنية الفلسطينية، والنضال الفلسطيني، وتنمية لأجيالنا الصاعدة التي يعول عليها لإنجاز الدولة الفلسطينية القائمة والمحتلة وعاصمتها القدس، مشددًا على أهمية وصول المعرفة الوطنية إلى كل بيت فلسطيني.

وهنأ صبح، مدرسة مريم بنت عمران على فوزها بالمرتبة الأولى من قطاع غزة في ذات المسابقة التي تعقد في المحافظات الجنوبية، والتي رفض الاحتلال للفائزين من الوصول إلى الضفة للمشاركة في حفل توزيع الجوائز.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم التربية والتعليم صادق الخضور، إن هذه المسابقة مهمة من ناحية نوعيتها وتميزها في مضمونها وأهدافها التي تعرّف هذا الجيل الناشئ على تاريخ القضية الفلسطينية.

وأشار، إلى أن هذه المسابقة يجب أن تكون ركيزة أساسية يتعرف فيها الطلبة على التاريخ العريق والمشرق للقضية الفلسطينية الذي يجعلهم ينطلقون بالمعرفة بقوة نحو المستقبل.

وتتمحور المسابقة حول أهم الأحداث التي مرت بالقضية الفلسطينية خلال نحو مئة عام من الصراع، حيث تم اعتماد رواية متحف ياسر عرفات كمرجع أساسي، بحيث قام الطلبة المشاركون بزيارات ميدانية للمتحف؛ لتسهيل فهم المعلومة وبقائها بالذاكرة، ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، كما تهدف إلى زيادة الوعي بتفاصيل القضية الفلسطينية وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية للأجيال الفلسطينية الصاعدة، وكانت الفئة المستهدفة الصف العاشر في مدارس الوطن.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين والمشاركين، وتسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث كانت الجائزة الأولى عبارة عن جهاز حاسوب محمول "لاب توب" ومبلغ أربعمئة دولار نقداً، فيما كانت الجائزة الثانية جهاز "آيباد" عالي المواصفات ومبلغ ثلاثمئة دولار نقداً، أما الجائزة الثالثة فكانت جهاز "تابلت" عالي المواصفات ومبلغ مئتي دولار.