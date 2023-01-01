الحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال تدعو إلى أن يكون العام 2023 أكثر إنصافا لشعبنا

رام الله/سما/

دعت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد"، اليوم الثلاثاء، للعمل من أجل أن يكون العام 2023 أكثر إنصافا للشعب الفلسطيني.

وأعلن الأمين العام للحملة الأكاديمية رمزي عودة في كلمته، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، والتي تتزامن مع الأسبوع العالمي للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري، أن الحملة تبنت البرنامج السياسي لحملة (لأجل فلسطين) التي تقوم عليها دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، في برنامج عمل مشترك هدفه ايصال خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ77 إلى العالم، وتستهدف برلمانات العالم، والأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وإسناد ودعم ومناصرة قضايا الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي واسناده لخطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ77، والذي تضمن ضرورة وقف كافة أشكال التمييز العنصري الذي تفرضه دولة الاحتلال، وضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضوا كاملا في الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات أممية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وعن برنامج الحملة، قال: ستنظِم مؤتمرا دوليا لتقديم أوراق سياسية تكشف سياسات الاحتلال العنصرية وسياسات "الأبرتهايد"، وأنها ستشارك في فعاليات في الأمم المتحدة، وفرنسا، لمناصرة خطاب سيادته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيتم تنظيم ورشات عمل الكترونية حول "الابرتهايد" مع أكاديميين عرب وأجانب.

وأضاف: نعتز بجهود الأكاديميين في نشر المعرفة المقاومة للاحتلال، مؤكدا أن الحملة تستند في عملها على تقارير دولية مثل تقرير منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها.

وأشار إلى أن الحملة تدعو كافة المناصرين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجامعات في الإطار الوطني والإقليمي والدولي لتوجيه رسائل الى البرلمانات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الحكومة، من أجل حملها على اتخاذ قرارات لإسناد خطاب دولة فلسطين في الجمعية العامة في دورته الـ77.

من جهته، شدد رئيس منظمة "الكوبلاك" رفائيل نصري على دعم المنظمة لجهود الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال واستعدادهم للتعاون وايصال رسالة الحملة لمختلف الجهات.

وأكد المشاركون في الحملة من الأكاديميين والفعاليات المختلفة على ضرورة تفعيل العلاقات التي تربط فلسطين مع مختلف المؤسسات والشركاء الدوليين لتنظيم فعاليات على مدار العام وإبراز سياسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

ونوهوا الى ضرورة اعداد مقترحات تساعد في انتشار الرواية الفلسطينية، وإعداد لجنة مختصة لحصر القوانين الإسرائيلية

وتضم الحملة الكل الفلسطيني بما فيه الأكاديميون في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 48 والشتات ومن مختلف الشعوب العربية التي تناهض الاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد".