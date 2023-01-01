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السعودية تدين تصريحات سموتريتش

الثلاثاء 21 مارس 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدين تصريحات سموتريتش



الرياض/سما/

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته "واس"، موقف المملكة الرافض لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

#السعودية

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