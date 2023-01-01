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قيادة الحركة الأسيرة توقع ميثاق عهد على التوحد في معركة "الأمعاء الخاوية"

الثلاثاء 21 مارس 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة الحركة الأسيرة توقع ميثاق عهد على التوحد في معركة "الأمعاء الخاوية"



رام الله/سما/

 وقعت قيادة الحركة الأسيرة ميثاق عهد على التوحد في معركة "الأمعاء الخاوية"، وفي مواجهة إجراءات وتدابير إدارة سجون الاحتلال العقابية.

وجاء في ميثاق العهد: "نحن الموقعون أدناه ممثلي الحركة الأسيرة، والمستأمنين على قيادة إضراب الحرية أو الشهادة، نعلن أمام الله وضمائرنا وشعبنا والتاريخ أننا نخوض هذه المعركة على قلب رجل واحد، وسنكون فيها صفًا واحدًا وجسمًا موحدًا، وأن يكون وقف هذه المعركة أو تعليقها بقرار جماعي دون تفرد أو انسحاب، وألا يصدر خلال هذه المعركة أي تصرف أو إجراء فردي أو فئوي دون قرار جماعي حسب الأصول، وأن نبذل غاية الجهد لإنجاح هذه المعركة بوقف الإجراءات المستهدفة لنا، وتحقيق مطالبنا المتفق عليها من قيادة الإضراب.. وعلى هذا نعطي عهدنا وغليظ ميثاقنا، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ويتحمل جزاء نكثه وغدره.

معًا وسويًا جنبًا إلى جنب حتى تحقيق مطالبنا أو الموت دونها".

ووقع على الميثاق: ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس، وممثل حركة الجهاد الإسلامي، وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وممثل حزب الشعب الفلسطيني.

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#ميثاق عهد

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