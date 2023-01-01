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إصابة 3 جنود إسرائيليين في انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع لبنان (فيديو)

الثلاثاء 21 مارس 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 جنود إسرائيليين في انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع لبنان (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.

وقالت القناة إن "لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال حفر بالقرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية مقابل بلدة عيتا الشعب وأنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، أحدهم بترت ساقه".

 

وذكرت أن "آليات وجرافات العدو انسحبت، وتم إيقاف الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد انفجار لغم ارضي ووقوع إصابات في صفوف جنود العدو".

وذكرت مصادر عبرية أنه بعد حادثة انفجار العبوة الناسفة قرب الحدود اللبنانية، هذا الحدث ليس أمنياً ولا تزال الرقابة العسكرية تفرض حظراً على تفاصيله.

وأفاد المراسل العسكري لصحيفة ماكور يشون نوعم أمير بأن الجيش الإسرائيلي يقول إن الحادث على الحدود الشمالية ليس أمنياً، ويقدر أن انفجار اللغم ناجم عن انحرافه من مكانه.

#انفجار لغم #لبنان

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