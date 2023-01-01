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وقفة دعم وإسناد للأسرى في مدينة القدس

الثلاثاء 21 مارس 2023 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

نظمت محافظة القدس، وإقليم حركة فتح بالمحافظة، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ورفضاً للإجراءات القمعية والسياسات العنصرية بحقهم.

وشارك في الوقفة، عشرات المواطنين من أهالي الأسرى ومناصريهم، وممثلو القوى والفعاليات وقادة العمل الوطني، الذين رفعوا لافتات وشعارات وطنية مطالبة بحريتهم، وصوراً للأسرى، ورددوا الهتافات الداعمة لقضيتهم والمطالبة بحريتهم.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطوات العصيان لليوم الـ36 على التوالي، رفضا لإجراءات فرضها عليهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير.

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة قد أعلنت عن وصية الأسرى الذين دعَوا من خلالها  إلى تعزيز وقفات الإسناد في جميع مراكز المدن بالترتيبات التي تعلنها الجهات المنظمة.

ويصر الأسرى على الإضراب المزمع مطلع شهر رمضان، فيما تحاول إدارة سجون الاحتلال تأجيله عبر تقديم وعودات للأسرى بحوارات غير جدية.

وفي السياق ذاته، نظّمت  الحركة الطلابية في جامعة القدس في حرم أبو ديس وقفة إسناد مماثلة، دعماً وانتصاراً للأسرى.

#وقفة دعم وإسناد #الأسرى

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