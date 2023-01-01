السعودية والإمارات تدينان تصريحات سموتريتش

القدس المحتلة / سما /

عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلادها واستنكارها لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التي يتنكر فيها لحق الشعب الفلسطيني في الوجود، واستخدامه خريطة "إسرائيل الكُبرى" التي تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية "موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، التي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي".

كما جددت الوزارة "دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، بيانا، أدانت فيه تصريحات سموتريتش. وقالت الوزارة إن "دولة الإمارات ترفض خطاب التحريض وجميع الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، مشددة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، وأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

ودعت الوزارة إلى "دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة باتجاه دفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".